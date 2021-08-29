Aşısız öğretmen sınıfın yarısına Covid-19 bulaştırdı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) araştırmacılar, aşısız bir öğretmenin sınıfın yarısına Covid-19 bulaştırdığını ortaya çıkardı.

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California eyaletinde bir ortaokulda yaşanan vakada öğretmenin öğrencilerinin yarısına ve toplamda 26 kişiye hastalığı bulaştırdığı bildirildi.

Araştırmacılar aşısız öğretmenin Covid-19 semptomları göstermesine rağmen iki gün derslere devam ettiğini ve bu sırada sınıfta maskesiz, yüksek sesle okuma yaptığını belirtti.

Sınıftaki bulaşların oturma düzeniyle paralel olduğu, öğretmene en yakın oturan öğrencilerin bulaş riskinin artığı görüldü.

Yetkililer okullarda yüz yüze eğitim devam ederken çalışmanın aşılama, maske ve diğer önlemlerin neden kritik öneme sahip olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca semptom gösteren herkesin evde kalması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky “Elde edilen kanıtlar tekrar takrar gösteriyor ki aşıya uygun olan bütün yetişkinler ve çocukların aşılanması, tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının maske takması, havalandırma, sosyal mesafe ve tarama testleri gibi çok katmanlı koruma stratejileri Covid-19’un okullarda yayılmasını engelliyor” dedi.

CDC raporunun okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi taleplerini artıracağı düşünülüyor. Raporda bahsi geçen okuldaki öğrencilerin aşı olmak için yaşlarının tutmadığı belirtildi.