Aşırı hava olaylarının faturası: 2 trilyon dolardan fazla zarar, binlerce ölü

Aşırı hava olayları, 10 yılda küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarar verdi.

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olayları 2014-2023 yılları arasında ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarar verdi, 1,6 milyar insanı etkiledi.

Bu süreçte dünyada 4 bin aşırı hava olayı oldu. Bu olayların 10 yılda verdiği toplam zarar 2 trilyon dolarken 2022-2023’teki zarar 451 milyar dolar.

Grafik: AA

En çok ekonomik kayba uğrayan ülkelerin başında 935 milyar dolarla ABD gelirken onu sırasıyla Çin ve Hindistan izledi.

Aşırı hava olaylarından Asya’da 1 milyar, Afrika’da 309 milyon, ABD’deyse 206 milyon insan etkilendi.

İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen bu olaylarda Çin’de 135 bin, Afrika’da 75 bin kişi öldü.

ABD’de de 18 bin insan hayatını kaybetti.