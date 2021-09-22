Aşılı olduğunuzu göstermenin ‘en lüks’ yolu Valentino sweatshirt: Geliri hayırlı bir iş için kullanılacak

İtalyan lüks markası Valentino üzerinde meşhur V logosunun olduğu sınırılı sayıda ‘aşı sweatshirtleri’ üretti.
Logosunu İngilizce aşılanmış anlamına gelen ‘vaccinated’ kelimesinin V’si olarak gösterdiği tasarımı 690 dolardan (6 bin lira) satışa sunacak. Elde edilen gelir dünya çapındaki aşı kampanyalarına bağışlanacak.
Üzerinde kırmızı renkte ‘vaccinated’ yazan V logolu siyah sweatshitrleri ilk olarak ABD’nin Los Angeles şehrinde Cloney adlı küçük bir şirket markanın haberi olmadan üretmişti.
Valentino’nun kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli bu girişmden haberdar olunca ilk üretilen beş sweatshirt’ü satın alıp ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın da aralarında bulunduğu arkadaşlarına hediye etti.
Ardından 23 Eylül’de Valentino’nun internet sitesinde satışa çıkacak tasarımları üretti. Elde edilen gelir Birleşmiş Milletler’in çocuklara yardım fonu UNICEF ve yoksul ülkelere aşı dağıtımı üzerine çalışan COVAX platformuna gidecek.