Aşılı olduğunuzu göstermenin ‘en lüks’ yolu Valentino sweatshirt: Geliri hayırlı bir iş için kullanılacak

Üniversite ve kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen tıbbi cihaz sektörü feryat ediyor. Toplam 14 bin firma (yerli-yabancı) ve 250 bin çalışanı bulunan sektör, teslim ettikleri cihaz ve malzemelerin karşılığı olan, vadesi geçmiş 5 milyar liralık alacakları için mücadele ediyor. Sektör hammadde tedarik edemez, üretim ve ithalat yapamaz duruma geldiğini söylüyor.