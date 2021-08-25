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Yaramazlara biraz batar!

Aşı oldu: Artık 2 milyon dolar daha zengin

ABD’de yaşayan Christine Duval kol ağrısı, halsizlik, hastalıktan korunma gibi beklentilerle Covid-19 aşısını oldu. Ancak beklediğinden 2 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon lira) kadar fazlasını aldı.

Michigan’da aşıya teşvik için düzenlenen piyangoya katılan Duval, büyük ikramiyenin sahibi oldu.


Aşı talihlisi, parayı çocuklarının eğitimi ve evlerinin tadilatı için harcayacaklarını, bir kısmını da akıl sağlığı hizmetleri veren kurumlara bağışlayacaklarını söyledi.

Duval, aşılanarak para kazanan tek talihli değil. Michigan eyaletinde temmuz ayında aşılananlar ayrıca 1 milyon dolar ve günlük olarak çekilişi yapılan piyangoda 50 bin dolar ikramiye kazanma şansına sahip oldu.

Vali Gretchen Whitmer, çekilişler sayesinde yazın aşılama oranında düşüş yaşanmasının önüne geçildiğini ifade etti.

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