Arya Aydoğan 14 yaş altında dünya satranç şampiyonu

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant projesi uğruna Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” dedi. İmamoğlu ayrıca cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranının yüzde 0’a indirildiğini ve bunun İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bildirilmediğini söyledi. İmamoğlu’nun X hesabından paylaşımı şöyle: “Aziz […]