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Arya Aydoğan 14 yaş altında dünya satranç şampiyonu

Kadın Usta Adayı (WCM) Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde dünya satranç şampiyonu oldu.

Arya Aydoğan. Fotoğraf: @bursabbsk / X

Aydoğan, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenenlenen Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası’nın 14 yaş kızlar kategorisinde sekiz puanla şampiyon oldu.


2011 doğumlu Aydoğan’ın Uluslararası Satranç Federasyonu’na (FIDE) göre yıldırım kategorisinde 1862 puanı bulunuyor.

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