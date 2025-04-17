Arya Aydoğan 14 yaş altında dünya satranç şampiyonu

Kadın Usta Adayı (WCM) Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde dünya satranç şampiyonu oldu.
Aydoğan, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenenlenen Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası’nın 14 yaş kızlar kategorisinde sekiz puanla şampiyon oldu.
2011 doğumlu Aydoğan’ın Uluslararası Satranç Federasyonu’na (FIDE) göre yıldırım kategorisinde 1862 puanı bulunuyor.
WCM Arya Aydoğan Dünya Şampiyonu 🇹🇷👏— Türkiye Satranç Federasyonu (@TurkishChess) April 17, 2025
Sporcumuz WCM Arya Aydoğan 16-17 Nisan tarihlerinde Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenenlenen Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası’nın 14 yaş kızlar kategorisini 8 puanla şampiyon olarak tamamladı. 🇹🇷👏
Sporcumuzu tebrik ediyor,… pic.twitter.com/TgDQahZKh7