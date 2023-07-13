Artık Yunan adalarına gidebiliriz: Hande Fırat, Miçotakis’le barıştı

Geçen yıl Türkiye ile Yunanistan arasında kriz varken “Bu yaz paranızı Yunan adalarında harcamayın” diyen CNN Türk moderatörü Hande Fırat, ilişkiler düzelince Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le selfie çekildi.

Hande Fırat ve Miçotakis. (Fotoğraf Instagram)

Miçotakis, geçen sene mayıs ortasında ABD’ye gitmiş ve kongrede Türkiye karşıtı konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ABD ziyareti sırasında ‘Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmak’la suçlamıştı.

Haziran 2022’de düzenlenen NATO zirvesi öncesinde sorularını yanıtlayan Erdoğan, Miçotakis’le görüşecek misiniz sorusuna “O kapıyı kapattık. Bitti o iş” yanıtını vermişti.

İki ülke arasında sık sık tansiyon yükselmiş, Ege Denizi kıyısındaki İzmir’de Efes-2022 Tatbikatı’nı izleyen Erdoğan, “Yunanistan’ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” demişti.

‘Yunanlılar ‘Türkler gelsin’ diye ağlıyorlar‘

Erdoğan’ın ‘uçak gazetecileri’nden Hande Fırat da 3 Haziran 2022’de CNN Türk yayından şunları demişti: “Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu adalara gidiyorsunuz. Bakın bunları silahlandırdılar. Türkiye’yle de uğraşıyorlar. Lütfen en azından bu sene paranızı Türkiye’de harcayın, bunlara harcamayın. Şu Türkler adalara gitmesin bakayım. Çok ciddi para bırakıyorlar. Yunanlılar ‘Türkler gelsin’ diye ağlıyorlar.”

Bir fotoğraf da Fırat’tan

Bütün gerilimler, küskünlükler ve “Bir gece ansızın geliriz”lerden sonra dün Erdoğan ve Miçotakis Litvanya’daki NATO zirvesinde görüşüp el sıkıştı. Fotoğrafı Twitter’dan paylaşan Erdoğan, “Toplantımız ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun” diye yazdı.

Bunun üzerine zirveye giden Hande Fırat da Miçotakis’le fotoğraf çektirdi.

CNN Türk moderatörü ve Hürriyet yazarı, Miçotakis’le çektiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşarak “‘Selfie çektirmem’ dedi, mutlaka çekeceğiz dedim” diye not düştü.

Fırat’ın bu paylaşımı Yunanistan merkezli Greek City Times haber sitesinin ‘gözünden kaçmadı.’ Çevrimiçi gazete, “Türk gazeteci Hande Fırat 2022’de “Yunan adalarına gitmeyin” demişti ama bu yıl Miçotakis’le selfie çekti” başlığıyla fotoğrafı haberleştirdi.