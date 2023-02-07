Artçıların listesi: İki günde 5 ve üstü 30 deprem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen 5 ve üstü büyüklükteki depremlerin haritası paylaşıldı.

Antakya. Fotoğraf: Reuters

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 9:35 itibariyle ölü sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Anadolu Ajansı, şu ana kadar meydana gelen 5 ve üstü büyüklükteki depremlerin ve artçıların haritasını paylaştı.

Bölgede 285’ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi. (AA)

Haritada 30 deprem bulunuyor. Bunların 28’si artçı. Diğer ikisiyse Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremler.