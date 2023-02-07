Artçıların listesi: İki günde 5 ve üstü 30 deprem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen 5 ve üstü büyüklükteki depremlerin haritası paylaşıldı.
6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 9:35 itibariyle ölü sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 5 bin 775.
Anadolu Ajansı, şu ana kadar meydana gelen 5 ve üstü büyüklükteki depremlerin ve artçıların haritasını paylaştı.
Haritada 30 deprem bulunuyor. Bunların 28’si artçı. Diğer ikisiyse Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremler.