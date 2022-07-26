Arslantepe UNESCO’yla dünyaya açıldı

Geçen yıl 26 Temmuz’da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne giren Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün, bu unvanı sayesinde yurt dışındaki bilinirliği arttı. 2021’de 35 bin kişinin ziyaret ettiği höyük bu yıl şimdiye kadar 35 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Fotoğraflar: AA

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta, Fırat Nehri’nin batı kıyısındaki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde, binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında. Geç Kalkolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar geçen sürecin, Hititler’den Roma ve Bizans’a kadar birçok medeniyetin izini taşıyor.

İlk arkeolojik kazı çalışması 1931’de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından yapıldı. 1961’den beri Roma La Sapienza Üniversitesi’nden ekiplerce sürdürülüyor.

En eski şehir devletlerinden

Kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühür baskısıyla, Anadolu’nun en eski şehir devletlerinden birinin yapılarının ortaya çıktığı Arslantepe’de merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulgular, gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bilinen en eski dokuz kılıç ve 12 mızrak ucu gün ışığına çıkarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bir yılı geride bırakan Arslantepe Höyüğü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Ziyaretçi sayısı artıyor

Malatya Müze Müdürü Samet Erol, AA muhabirine, ziyaretçi sayısının da her geçen gün arttığını anlattı: “Ziyaretçi potansiyelinin ve bilinilirliğin arttığı bir dönem yaşamaktayız. Ziyaretçilerimiz Arslantepe’nin tarihi süreç içerisinde ne gibi evrelerden geçtiğini, kültür katmanlarının neler olduğunu çok merak ediyor. Rehberlerimizle ziyaretçilerimizi burada ağırlıyoruz.”

Erol, Arslantepe’nin tarihsel süreçte önemli bir konumunun bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Dünyada bilinen ilk kılıçlar, ilk drenaj sistemi ve ilk devletleşme açısından Arslantepe önemli. Ayrıca höyükte bir depoyu koruduğuna inanılan insan figürleri ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Arslantepe’yi 2021’de 35 bin kişi ziyaret etmişken bu yıl henüz temmuz ayında olmamıza rağmen 35 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu kapsamda Arslantepe dünyada bilinilirliği artan, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgili gören bir yer konumunda.”

Ülke içinden ve dışından turların arttığını anlatan Erol yapılacak çalışmalar olduğunu söyledi: “Gezi güzergahının düzenlenmesi, yeni çatı projesi ve karşılama merkezi bunlardan sadece birkaçı. Arslantepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesinin ardından önemini giderek artıran bir yer.”

‘Malatya’nın kültürel mirasla anılması güzel’

İzmir’den turla gelen Saime Tutar alandan çok etkilendiğini ifade ederek, “Sanki o yıllarda yaşamışız gibi hissettik. Çok beğendim” dedi. İsviçre’de yaşayan oğlu ve kızına Arslantepe’yi gezdiren Cumali Akça “Burası çok güzel. Malatya’nın dünyaya sadece kayısısıyla değil kültürel mirasıyla da tanıtılması çok güzel” ifadelerini kullandı.