Arslan Tekin: Erdoğan anayasayı kendisi için değiştirecek

Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler biter bitmez üçüncü defa “cumhurbaşkanlığı” makamına oturduktan sonra anayasayı değiştirmekten ısrarlı bahsetmesi sizi kuşkulandırmadı mı?

1982 Darbe Anayasası kalbura döndü. En çok değiştiren de Ak Parti. 3 Kasım 2002’de yüzde 34.38 oyla tek başına iktidara geldi. 21 yıl içinde 177 maddelik anayasanın 30’u aynı maddelerde olmak üzere toplam 134 maddede değişikliğe gittiler. 177’den 134’ü çıkarın, 43 madde kalır. Artık bu maddelerin neyini değiştirecekler? Kendilerinin değiştirdiği maddeler üzerinde tekrar mı oynayacaklar?!

Güç elimizdeyken bir daha deneyelim, TBMM’de olmasa bile halk oylamasında netice alabiliriz. O kadar tarikata, o kadar tarikat/cemaat bağlantılı vakıflara, derneklere yol açık, bütün yurt sathına yaydık. Bütün mektepleri imam hatipleştirmek için Millî Eğitim’i, İmam Hatipçiliğe ant içmiş bakan yardımcısına teslim ettik. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra bakanlarla beraber bakan yardımcılarının hepsini değiştirdik. Bakan yardımcılarından biri istisna. Niçin? İmam hatipleştirme, tarikatlaştırma, cemaatleştirme organizasyonu öyle kolay değil. İnanç ister, tecrübe ister, fedakârlık ister. Hepsi o malûm zatta.

Arslan Tekin’in yazısı