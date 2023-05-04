Arslan Tekin: Bütün kamuoyu yoklamaları aleyhlerine çıkıyor

Süleyman Soylu 14 Mayıs 2023 seçimlerini Saray yârânının kaybetmesini “darbe” olarak adlandırması, spontane söylenmiş bir söz olmadığı, Saray’ın gözde başdanışmanlarından eski komünist (kendi ifadesidir) Mehmet Uçum’un onun peşinden bir televizyon programına -herhâlde hususiyetle- katılarak “darbe”den bahsetmesinden anlaşılıyor.

Belli ki, yaptırdıkları bütün kamuoyu yoklamaları aleyhlerine çıkıyor. Zaten lehlerine çıksaydı, her gün, kendilerine bağladıkları yayın organlarında çarşaf çarşaf yayınlatırlar, ekranlarda ağız dolusu konuştururlardı. Ne yapsalar istedikleri neticeyi alamıyorlar.

Muhalefetin seçimi kazanmasını “darbe” gösterip kendi darbeleri için zemin hazırlamak istiyorlar. Eğer kaybederlerse, biliyorlar ki, hesap sorulacak, bir mahkemeden çıkıp diğer mahkemeye girecekler.

Arslan Tekin’in yazısı