Arslan Tekin: Bu yıl tarikatlar/cemaatler yılı

Tarikat ve cemaatler son hızla yürüyorlar. İktidar da onlara kapılarını sonuna kadar açtı. Muhtevalarına bakmadan, nereye koştuklarını kaale almadan buyurun, dendi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunları sivil toplum örgütleri olarak görüyor.

Onların teşkilatlanmaları, yurt sathında tekkeler, medreseler açmaları, sıralı eğitimden uzak durmaları, bununla yetinmeyerek, sıralı eğitime nüfuz etmeleri, yetişme çağındaki çocukları suret-i haktan görünerek zehirlemeleri hiç mi aklınızı başınıza getirmiyor?!

Yüzbinlerce öğretmen adayı var. Onlara kapıları kapa, gelirlerini bile nereden nasıl temin ettikleri belirsiz tarikatların/cemaatlerin şeklen kanunî yapılarına yol aç! İleride bunun vebalini taşıyabilecek misiniz?!

Arslan Tekin’in yazısı