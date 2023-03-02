Arslan Tekin: Allah bilir, maçlarda protestocular, tek tek incelenmeye başlanmışlardır

İktidar kanadı, tribünlerde seyirci “Saray Hükûmeti”ni istifaya çağırıyor diye, hangi takım ev sahipliği yaptıysa o ev sahibinin seyircilerini deplasmanda tribüne girmeyi yasaklıyor. Ya protestocuların takımları ev sahipliği yaparsa, yine yasak getirilecek mi? Bile bile insanlar bileyleniyor, daha fazlasını yapın demeye gelen yasaklara girişiliyor. Bu, âcizliktir.

Allah bilir, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında tribünlerde ekranlarda görünenler, protestocular, tek tek incelenmeye başlanmışlardır, kimlerdir, necilerdir araştırılıyordur.

1990 öncesi okuduğum George Orwell‘in “1984″ romanı aklıma geldi.

Arslan Tekin’in yazısı