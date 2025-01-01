Arslan Bulut: Öcalan'ın, Bahçeli'yi Erdoğan'dan önce zikretmesinin elbette bir anlamı vardır

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Öcalan’ın şimdi şimdi ‘yeni paradigma’dan bahsetmesi, mevcut rejimin yerine yenisinin kurulacağına dair ümitlerinin sonucudur. Bu ümidi ona veren de Bahçeli ve Erdoğan’dır.

Öcalan’ın, Bahçeli’yi Erdoğan’dan önce zikretmesinin elbette bir anlamı vardır. Öcalan, yeni paradigmanın inşasında Bahçeli’nin rolünü Erdoğan’ın rolünden daha önde gördüğünü belli etmekte; anlayanlara yani gerçek duruma vakıf olduğunu bildirmektedir…

Diğer taraftan Türkiye’ye biçilen yeni paradigma, her ne kadar CIA’nın önemli isimlerinden Graham Fuller’in ‘Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ kitabında ‘Ilımlı İslam devleti’ olarak belirtilmişse de ise de İngiltere’nin, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını kullanarak başka bir formül dayattığı anlaşılmaktadır.

Bu sebeple kuşkulanmamak, kurcalamamak mümkün değildir.