Arnavutluk cumhurbaşkanından İmamoğlu’na: İki defa seçilen başkan olarak çok özelsiniz

İstanbul’u ziyaret eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu övdü: “Çok özel bir belediyenin başkanısınız ve siz çok özelsiniz. Çünkü siz, bir seçim için iki defa seçilen başkansınız. Bunun için de ben, iki defa tebrik etmek istiyorum.”

Fotoğraf: İBB

Ekrem İmamoğlu, bugün İBB’yi ziyaret eden Meta’yı, belediyenin Saraçhane’de binasında karşıladı.

İBB’yi ilk defa ziyaret ettiğini belirten konuk Cumhurbaşkanı Meta şunları söyledi: “Bizi ağırladığınız için çok müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Şunun farkına vardım konuşmanızdan dolayı: Benim için tarihi bir anı yaşıyorum şu anda huzurunuzda. Ben, 30 yıldır siyasetteyim. Parti genel başkanlığı, başbakanlık, bakanlık ve şu anda Cumhurbaşkanıyım. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ediyorum. Bu da işte sizinle nasip oldu. Sizinle de görüşmekten dolayı çok mutluyum. Çünkü çok özel bir belediyenin başkanısınız ve siz çok özelsiniz. Siz, bir seçim için iki defa seçilen başkansınız. Bunun için de ben, iki defa tebrik etmek istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.”

Bizim için de İstanbul, bizim bir parçamızdır. Çünkü Arnavutların Türkiye’yle, Türk halkıyla ilişkileri belirttiğiniz gibidir. Benim ailemden kaynaklanan da Türkiye ve İstanbul’la bir bağım var. Benim dedem, İstanbul’da 50 sene yaşadı. İtalyan-Yunan savaşında, ondan sonra da Arnavutluk’a komünizm geldikten sonra bir daha İstanbul’a gelemedi, Arnavutluk’ta kaldı. 112 yaşına kadar yaşadı. Son dualarından biri de İstanbul’u tekrar görmekti. Türkiye ve İstanbul’da Arnavut kökenli nüfusun çok olduğunu biliyorum. Biz, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini güçlendirmek, daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Özellikle sizin özel çabalarınızın da bu doğrultuda çok önemli olduğunu inanıyorum.”

‘İstanbul, Balkanların özeti’

Meta’yı ağırlamaktan onur duyduğunu belirten İmamoğlu da şunları söyledi: “İstanbul, aslında büyük Balkanlar coğrafyasının özetini tümüyle içinde yaşayan bir şehir. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanı da kendi topraklarından birçok insanı İstanbul’da görebilir, bulabilir. O anlamda burası, kendi evi gibi hissedebileceği bir şehir. Hiç yabancılık çekmeden gezebileceği, dolaşabileceği bir şehir. Biz, bu duygularla kendisini misafir ediyoruz.”