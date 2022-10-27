Aristokrat bebek mumyasının bilgisayarlı tomografisi çekildi: D vitamini eksikliğinden ölmüş

Rönesans döneminde yaşadığı saptanan tahminen 15 aylık bebeğin yeterince güneş ışığı almadığı için öldüğü düşünülüyor. Keşif, o dönemde aristokrat ailelerde büyüyen çocuklarla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayabilir.

Avusturya’da bir konta ait evin altındaki aile mezarlığında bulunan bebek mumyasının bilgisayarlı tomografisinin sonuçları dün ‘Frontiers in Medicine’ (Tıpta Öncüler) adlı dergide, ‘Yukarı Avusturyalı bir bebekte adipositas (obezite) ve metabolik kemik bozukluğu – Tarihsel aristokrat yaşama disiplinler arası paleopatolojik bir bakış’ başlığıyla yayımlandı.

Paleopatoloji, fosilleri ve kemik kalıntılarını inceleyerek, geçmişteki insan ve hayvan bedenlerini etkilemiş olan hastalıkları inceleyen bilim dalına deniyor.

Mumyanın BT taramalarının iki temel bulgusu, bebeğin büyük ihtimalle güneşe hemen hemen hiç maruz kalmadığı için D vitamini eksikliğinde ölmüş olması ve aşırı kilolu olması.

Makaleye göre bebek yaklaşık olarak 1550 – 1635 yılları arasında öldü. Kesin olmamakla birlikte, Avusturya aristokrasinden Starhemberg kontunun ilk oğlu Reichard Wilhelm’di ve 1625’te doğdu, ertesi yıl öldü.

Makalenin baş yazarı Münih Akademik Kliniği’nden patolog Andreas Nerlich, bu araştırmayla birlikte geçmişte aristokrat bebeklerin yaşam koşullarını yeniden değerlendirebileceklerini’ söyledi.

Araştırmacılar, kafatasındaki deformasyona dayanarak, çocuğun çok küçük bir tahta tabutun içine gömüldüğünü de saptadı. O dönemde, kript adı verilen ev altı aile mezarlıklarına kontlarının çocukları ve eşleri gömülüyordu.