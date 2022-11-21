Arif Kızılyalın: Kayıt dışılık bir iktidar politikası

Yazarlarımız Tuncay Mollaveisoğlu ve Barış Terkoğlu’nun eriştiği bilgilere göre terörist bundan 4-5 ay önce Türkiye’ye giriş yapmış Suriye üzerinden. Türkiye’yi kat edip İstanbul’a kadar sorgusuz, sualsiz gelmiş. PKK’nin eylem değil, istihbarat elemanıymış. Savcılıktaki ikinci ifadesinde, “Bombalama eylemini” kabul etmeyip TNT’nin bulunduğu çantada uyuşturucu taşıdığını, amacının terör saldırısı olmadığını öne sürse de Albashır ve arkadaşları Suriye-Irak sınırındaki, “kontrolsüzlüğün” ürünü teröristler. Demek ki İçişleri Başkanı Süleyman Soylu’nun iddia ettiği gibi, ülkede sadece 100-120 terörist değil, çok daha fazlası var. Kontrolsüzlük demişken kayıtlı nüfusu 84 milyonun biraz üstünde olan Türkiye’de şu an 100 milyon kişi yaşıyor. Bunun bir bölümü pasaportları ve veya kimlik kartları ile ülkeye giriş yapan “legal” yabancılar. Çok büyük bölümü ise Albashır’ın de aralarında bulunduğu “kaçak-göçek” grup. Ve bu kişilerin çoğunluğu, aramızda… Kimi inşaatlarda, kimi zeytinliklerde, kimi de Taksim bombacısı gibi kot pantolon atölyelerinde çalışıyor. Ve İçişleri Bakanı Soylu’nun kadroları bu teröristlerin bırakın ayakkabı numarasını, sayısını bile bilmiyor. Çünkü kayıt dışılık bir iktidar politikası.

Arif Kızılyalın’ın yazısı