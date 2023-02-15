Arif Kızılyalın: Erdoğan, bu kararı ver(e)mez!

6 Şubat depremi sonrası Güneydoğu, konut stokunun yarısını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl içinde tüm depremzedelerin yeni konutlarının teslim edeceğini açıklasa da 2025’e kadar ciddi bir barınma sorunu var. Saray iktidarı ilk etapta sorunu üniversiteleri kapatıp yurtlarla çözmeye kalktı. KYK ve özel yurtların kapasitesi 900 bin yatak. Oysa elimizin altında TÜİK’e göre 1 milyon 750 bin boş konut var. İBB verilerine göre de bu dairelerin 750 bini İstanbul’da. Tek bir imza tüm konut sorunu çözer. Getirilecek vergi muafiyetleri ve kiralarla ev sahipleri de memnun olur. Ne var ki bu konutların özellikle lüks olanlarının “çoklu çete” müteahhitlerince rant amacıyla bekletildiğini düşünürsek Erdoğan, bu kararı ver(e)mez!

Arif Kızılyalın’ın yazısı