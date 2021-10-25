Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar yağışı yer yer tipiye dönüştü.

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat kara yolu başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı tır ve araçlar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ilerleyemedi, bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak yoluna devam edebildi.

Fotoğraf: AA

Ekipler kara yolunda ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan Yaylası’nda ise bazı besiciler meraların karla kaplanması yüzünden hayvanlarını taşıdıkları otla besledi.