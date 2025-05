Araştırmalar çürüttü: Kafein hakkında yaygın altı yanlış kanı

Yeni bir araştırma, kafeinle ilgili bir avuç efsaneyi çürüttü.

Görseller: Pexels

Journal of the International Society of Sports Nutrition’da yayınlanan yeni bir çalışma, onlarca yıllık bilimsel literatürü birleştiriyor ve özetliyor; en yaygın kafein efsanelerine oldukça siyah beyaz cevaplar sağlıyor. İşte kafein hakkında yaygın olarak bilinen efsaneler.

1. Kafein vücudu susuz bırakır

Araştırmacılar, orta düzeyde günlük kafeinin dehidrasyona neden olmadığını öne sürüyor. Ancak çok daha yüksek dozlar (günde 5 fincandan fazla kahve) idrar çıkışında hafif bir artışa neden olabilir ve dehidrasyona neden olabilir.

2. Kafein yağ yaktırır

Araştırmacılar , mevcut kanıtların kahvenin yağ yakmaya yardımcı olarak kullanımını desteklemediğini belirtiyor. Bazı çalışmalar umut verici olsa da, genellikle diyet alımı, doz ve deneme öncesi kafein tüketimi gibi faktörlerde tutarlılık eksikliği mevcut ve bu da bulguların daha az geçerli olduğunu gösteriyor.

3. Kafein ve depresyon arasındaki ilişki

Kafein alımı bazı depresif belirtilerde geçici rahatlama sağlayabilir ve hatta bazıları için genel ruh halini iyileştirebilir. Ancak uzmanlar kaygıyı kötüleştirebileceği, uykuyu bozabileceği ve zihinsel sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceği için aşırı tüketime karşı uyarıda bulunuyor.

4. Kafein herkeste işe yarar

İnsanların kafeinin performans arttırıcı etkilerine verdikleri tepkiler arasında ‘önemli değişkenlik’ vardır. Bazı insanların kafeine hiç tepki vermemesi mümkündür ancak araştırmacılar bunun oldukça nadir olduğunu belirtiyor.

5. Kafein kalp sorunlarına neden olur

Doz, sıklık, nasıl tüketildiği ve metabolik ve genetik faktörlerdeki bireysel farklılıklar dahil olmak üzere kafeine bağlı olarak kişinin kardiyovasküler riskini etkileyen bir avuç faktör vardır. Son olarak araştırmacılar şu sonuca varıyor: Düşük ila orta düzeyde kafein alımının kalp kası üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

6. Kafein bağımlılık yapar

Kafeinin kötüye kullanılma ve yoksunluk semptomlarını tetikleme potansiyeline işaret eden kanıtlar var, ancak kafeinin şu anda bağımlılık yapıcı olduğu tam olarak belirlenmedi. Yine de bu oldukça bireyseldir ve duruma göre dikkate alınmalıdır.