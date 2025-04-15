Araştırma: Yüksek sıcaklık ruh hastalıklarını artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre yüksek sıcaklık ruh sağlığı sorunlarını tetikleyebilir.

2003-2018 yıllarında Avustralya’da elde edilen sağlık verilerine dayanan çalışma Nature Climate Change dergisinde yayınlandı. Araştırmada yüksek sıcaklık dönemlerinde ruhsal ve davranışsal bozukluklarla (MBD) bağlantılı hastane başvurularında artış saptandı.

Bu bozukluklar arasında kaygı, depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, madde ve alkol bağımlılığı da var.

TRT Haber‘in aktardığına göre sıcaklıklar 2100’e kadar sanayi öncesi seviyelerin 3 derece altında tutulsa bile ruhsal hastalıklar 2030’larda yüzde 11, 2050’lerdeyse yüzde 27,5 artabilir.

Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı ve çalışmanın başyazarı Peng Bi, şöyle konuştu:

“İklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri dünya genelinde giderek daha fazla tanınıyor. Ancak bu etkiler, harekete geçilmezse daha da kötüleşecek.”

Çalışmada 2008 boyunca Adelaide’de 15 günlük sıcak hava dalgası gözlemlendi, yüksek sıcaklıklar çocuklarda MBD kaynaklı hastane başvurularını yüzde 64, 75 yaş ve üzerindekilerdeyse yüzde 10 oranında artırdı.

Bilim insanları, aşırı sıcakların zihinsel sağlığı nasıl etkilediğini tam olarak tespit edemese de vücut ısısındaki artış beyne giden oksijen miktarını değiştirebiliyor, bu durum da uyku düzeni ve stres seviyesinin bozulmasına neden olabilir.

Gençlerin yaşlılara kıyasla sıcaktan daha fazla etkilenmesinin nedeniyse gerekli önlemleri almamaları ve dış ortamda çalışmaya daha yatkın olmaları.

Çalışmanın başyazarı Jingwen Liu, “Mevcut genç nüfusun MBD’lerle erken yaşta karşılaşması, iklim krizinin getirdiği zihinsel yükle birleşince, toplumsal dayanıklılığın artırılmasını şart koşuyor” dedi.