Araştırma: Yaygın vajinal hastalık cinsel yolla bulaşıyor olabilir

Yeni bir araştırma, dünya genelindeki kadınların yaklaşık üçte birini etkileyen ‘Bakteriyel Vajinozis’in cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olabileceğini gösterdi.

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Bakteriyel Vajinozis, vajinanın normal bakteri dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir enfeksiyon. Kısırlığa, erken doğumlara ve yenidoğan ölümlerine yol açabiliyor.

Enfeksiyon genellikle herhangi bir ağrıya ya da kaşıntıya neden olmuyor. Güçü bir koku ve alışılmadık akıntılar belirti sayılıyor.

Genel kabul şu anda BV’nin ‘vajinada doğal bakteri dengesindeki bir değişiklikten kaynaklandığını ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmadığını’ yönünde.

Ancak Avustralya’daki bir araştırma, BV’nin cinsel ilişki sırasında yayıldığını ve cinsel yolla bulaşan hastalık tanımına uyduğunu iddia ediyor.

New England Journal of Medicine’de yayınlanan deneyde, sadece hastanın değil cinsel partnerin de tedavi edilmesinin enfeksiyonun temizlenmesinde hayati önem taşıdığı tespit edildi.

BV’li 164 çiftin katıldığı deneyde, araştırmacılar BV’yi cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kabul etti. Sadece kadına değil partnere de antibiyotik verildi ve daha yüksek iyileşme oranlarına ulaşıldı.

Doktorlar, bu yaklaşımla BV tekrarının yarı yarıya azaldığının anlaşılması üzerine çalışmayı erkenden sonlandırdı. Çalışmanın baş yazarlarından Profesör Catriona Bradshaw şunları söyledi:

“Çalışmamız, partnerden tekrar enfeksiyon kapmanın, kadınların yaşadığı BV tekrarlarının büyük bir kısmına neden olduğunu gösterdi. Çalışma, BV’nin aslında bir cinsel yolla bulaşan hastalık olduğuna dair kanıtlar sunuyor.

BV’nin cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığını belirlemedeki zorluğun bir kısmı, buna hangi bakterilerin neden olduğunu hâlâ tam bilmiyor olmamızdan kaynaklanıyor, ancak genom dizilimindeki gelişmeler bu gizemi çözmemize yardımcı oluyor.”

İngiliz Cinsel Sağlık ve HIV Derneği, bulguların uzun zamandır şüphelenilen, BV’yle ilişkili bakterilerin, özellikle tekrarlayan enfeksiyonlarla karşılaşan kişilerde cinsel yolla bulaşabileceği iddiasını destekleyen değerli kanıtlar sunduğunu söyledi.

Derneğin sözcüsü “Bu araştırma BV konusundaki anlayışımızı geliştiriyor ve daha inatçı vakalarda tedavi yaklaşımlarına rehberlik edebilecek umut verici bilgiler sunuyor.” dedi.