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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Yapay zeka kanserin erken teşhisinde iki kat başarılı çıktı

Yeni bir araştırmaya göre yapay zeka, nadir görülen kanser türlerinden retroperitoneal sarkomun agresiflik derecesini belirlemekte, mevcut yöntemlere göre iki kat başarılı.

Fotoğraf: Arşiv

Britanya’da yapılan ve Lancet Onkoloji’de yayımlanan araştırmaya göre yapay zeka, çıplak gözle görülemeyen detayları tanımlayarak yüzde 82 oranında doğru sonuçlar verdi. Laboratuvar analizlerindeyse başarı oranı yüzde 44’te kaldı.


BBC Türkçe’nin haberine göre Londra’daki Royal Marsden Hastanesi ve Kanser Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, bu şekilde tedaviyi iyileştirilebileceğini ve her yıl binlerce kişinin yararlanabileceğini söyledi.

Uzmanlar aynı zamanda, diğer kanser türlerinin erken fark edilmesi potansiyelinden de heyecan duyduklarını belirtti.

Yapay zeka, meme kanserlerinin teşhisinde ve tedavi sürelerinin kısaltılmasında büyük bir potansiyel gösteriyor.

Royal Marsden Hastanesi’nden radyoloji uzmanı ve Kanser Araştırma Enstitüsü’nde kişiselleştirilmiş onkoloji görüntüleme profesörü Christina Messiou, “Bu ileri teknolojinin sunduğu potansiyelden müthiş heyecanlıyız. Daha hızlı tanı ve daha etkin kişiselleştirilmiş tedavilerle hastaların daha iyi sonuçlar almasını beraberinde getirebilir” dedi.

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