Araştırma: Video oyunu oynayanların işitme kaybı riski daha yüksek

Bilim insanları, uzun süre video oyunu oynayan kişilerin işitme kaybı ve kulak çınlaması yaşama riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor.

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ABD, İsviçre, Çin ve Avustralya’dan bilim insanları, dünya genelinde yaklaşık 54 bin yetişkin ve çocuğu kapsayan toplam 14 araştırmayı inceleyerek, video oyunları ve işitme kaybı arasındaki bağı ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre uzun süre video oyunu oynayanların, oynamayanlara kıyasla işitme kaybı ve kulak çınlaması yaşama riskinin daha yüksek.

Araştırmacılardan odyolog ve epidemiyolog Dr. Lauren Dillard, yüksek sese maruz kalmanın kulaktaki duyu hücrelerini yorduğunu, bunun da işitmeyi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti:

“Bu durum, geçici işitme kaybına veya kulaklarda çınlamaya neden olabilir. Düzenli veya uzun süreli gürültüye maruz kalmak da zamanla kalıcı işitme kaybına yol açar.”

Dillard, maruz kalınan ses miktarının mümkün olan her anda gözlemlenmesi gerektiğini vurguladı:

“İşitme duyunuzdaki değişikliklere dikkat ettiğinizden emin olun. İşitme kaybının temel belirtileri arasında kulak çınlaması, tiz sesleri duymada zorluk ve konuşmaları takip etmekte güçlük yaşama yer alır.”

Araştırmanın detayları ‘BMJ Public Health’ adlı dergide yayımlandı.