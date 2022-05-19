12 yaşındaki çocuğun işitme kaybı yaşamasına neden olduğu gerekçesiyle Apple’a dava

ABD’de bir çift 12 yaşındaki çocuklarının kalıcı işitme kaybı yaşamasına neden olduğu gerekçesiyle kulaklıklarıyla ilgili Apple’a dava açtı.

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Şu an 14 yaşında olan çocuğun kulak zarının yırtıldığı ve hayatının geri kalanında işitme cihazı kullanması gerekeceği belirtildi.

NBC’nin aktardığına göre dava dosyasında 2020’de yaşanan olay esnasında B.G. olarak anılan çocuğun Airpods kulaklıklarla Netflix izlediği ifade edildi.

Bu esnada verilen Amber alarmının çok yüksek sesli olması nedeniyle çocuğun kulak zarı yırtıldı.

Amber alarmı, ABD’de kayıp çocuklarla ilgili kullanılan bir sistem. Çocuğun kaybolduğu bölgede bulunanların cep telefonuna çocukla ilgili bilgiler gönderilerek en kısa sürede bulunmasını sağlamak amaçlanıyor.

Dava dosyasında olay esnasında çocuğun kulaklığı düşük ses düzeyinde kullandığı vurgulanarak ‘alarmın önden bir uyarı olmaksınızın aniden, B.G.’nin kulak zarını yırtacak ve kokleasına zarar verecek düzeyde bir sesle çaldığı, işitmesine ciddi zarar verdiği’ belirtildi.

Ayrıca olay sonrası çocuğun baş dönmesi, mide bulantısı, kulak çınlaması gibi şikayetleri olduğuna dikkat çekildi.

Apple’ın yüksek sesli alarmlara neden olan kusuru bildiği ya da bilmesi gerektiği belirtilerek bunu düzeltmemeyi seçtiği savunuldu.

Ayrıca Apple’ın sitesinde yer alan konuyla ilgili müşteri şikayetlerinden örneklere de yer verildi. Şikayetlerde alarm, uyarı mesajlarının sesini ayarlamanın bir yolu olmadığına dikkat çekilerek bunun düzeltilmesi talep ediliyor.