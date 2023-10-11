Araştırma: Türkiye, ‘Akıl sağlığı, fiziksel sağlıktan önemlidir’ diyenlerde birinci

Ipsos araştırma şirketinin anketine göre 31 ülke arasında Türkiye “Akıl sağlığı, fiziksel sağlıktan önemlidir” diyenlerde birinci olarak ölçüldü.

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Araştırmaya göre söz konusu ülkelerdeki insanların yüzde 78’i, akıl sağlığının fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu düşünüyor. Fakat sadece yüzde 34, ülkesini ikisine eşit muamele yaptığını söylüyor.

Türkiye’den ankete katılanların yüzde 69’u akıl ve fiziksel sağlığın eşit derecede öneme sahip olduğunu söylerken yüzde 22 “Akıl sağlığı daha önemlidir” dedi. Türkiye bu oranla, akıl sağlığını önceleyenlerde birinci.

Ancak ülkedeki sağlık sisteminin iki konuya eşit muamele yaptığını düşünenlerin sayısı yalnızca yüzde 35. Yüzde 43’lük kesim ise Türkiye’de fiziksel sağlığın öncelendiğini düşünüyor.

Anketin genelinde de ülkelerinde eşit muamele uygulandığını düşünenlerin oranı yüzde 34, fiziksel sağlığın öncelendiğini düşünenlerin oranıysa yüzde 39 olarak ölçüldü.

Bunun yanında “Akıl sağlığınız hakkında ne sıklıkla düşünürsünüz” sorusuna Türkiye’den yüzde 51’lik kesim “Genellikle” yanıtını verdi. Türkiye bu oranla 25’inci sırada.