Araştırma: Samanyolu'ndan 30 kat daha büyük yeni galaksi keşfedildi

Güney Afrika’daki MeerKAT teleskobu, Samanyolu’ndan 30 kat daha büyük yeni bir galaksi keşfetti.

Fotoğraf: TRT Haber

MeerKAT teleskobuyla son beş yılda çok sayıda radyo galaksisi keşfedildi.

Kraliyet Astronomik Derneği’nin Monthly Notices dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Inkathazo, MeerKAT’la yapılan son üç keşiften biri.

TRT Haber‘in aktardığına göre astronomlar, galaksiye güney Afrika’nın yerli dillerinden biri olan isiZulu ve isiXhosa’da ‘sorun’ anlamına gelen ‘Inkathazo’ adını verdi.

Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli kara delikler barındıran ve radyo frekanslarında parlayan devasa plazma jetleri yollayan kozmik yapılar.

Bu tür galaksiler, 2 milyon ışık yılından daha büyükse ‘dev radyo galaksileri’ (GRG) sınıfına giriyor.

Inkathazo’nun gizemi

Normalde plazma jetlerinin, düz bir şekilde uzanması beklenir ancak Inkathazo’da bir jetin şekli bükülmüş.

Ayrıca, Inkathazo’nun bulunduğu galaksi kümesinin bu tür dev jetlerin oluşumunu engelleyen koşullara sahip olması bekleniyordu.

MeerKAT teleskobu, Inkathazo’nun plazma jetlerini inceledi ve farklı bölgelerdeki plazma yaşlarını haritalayarak bazı elektronların bilinmeyen bir şekilde enerji kazandığını keşfetti.

Bu durum galaksinin çevresindeki sıcak gazlarla etkileşime giren jetlerin, enerjinin bilinmeyen bir şekilde artmasına neden olabileceğini gösterdi.

Astronomlar galaksi kümesindeki çevresel etkileşimlerin bu dev galaksilerin oluşumunda nasıl bir rol oynadığını araştırmaya devam ediyor.