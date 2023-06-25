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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Renkli gözlülerin alkol bağımlılığı riski daha yüksek

Yapılan bir araştırmaya göre açık göz rengine sahip kişiler koyu renk göz rengine sahip kişilere göre daha yüksek alkol bağımlılığı riski taşıyor.

Fotoğraf: Pexels

Araştırmacılar binlerce alkol bağımlısının veri tabanı üzerinde araştırma yaparken ilginç bir keşfe imza attı.


Antidote‘un haberine göre veritabanı üzerindeki bin 263 Avrupa kökenli hasta örneği filtrelendi ve Dr. Sulovari alkol bağımlılığıyla ilgili bir şeyi fark etti: Göz rengi ve alkol bağımlılığı arasında bir bağlantı bulunuyor.

Bu keşfin üzerine sonuçlardan emin olmak için çalışmaları üç kez kontrol eden araştırma ekibine göre açık göz rengine sahip kişiler koyu renk göz rengine sahip kişilere göre daha yüksek alkol bağımlılığı riski taşıyor.

Yeşil ve mavi gözlü insanlarla alkol bağımlılığı arasında güçlü bir bağ bulunurken, siyah ve kahverengi gözlü insanların alkolizm riskinin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Araştırmanın doğruluğunu kontrol etmek için arkadaşlarınızın göz renkleri ve alkole düşkünlüklerini hemen şimdi kıyaslayabilir, haberi yeşil ve mavi gözlü arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

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