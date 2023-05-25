Araştırma: Martılar yiyecek seçerken insanları örnek alıyor

Britanya’nın Brighton sahilinde yapılan bir araştırma, martıların beslenmek için yiyecek toplarken insanların seçimlerine göre karar verdiğini gösterdi.

Fotoğraf: Pexels

Sussex Üniversitesi’nden biyolog Franziska Feist ve meslektaşları hızla şehirleşen martıları daha iyi anlamak için bir deney yaptı.

The Guardian’daki habere göre araştırma ekibi, yeşil (tuz ve sirke) ve mavi (peynir ve soğan) cips poşetlerini, Brighton sahilinin temiz bir bölümüne, martılardan birkaç metre uzağa yerleştirdi. Daha sonra beş metre geri çekilerek kuşların davranışlarını filme aldılar. Bazı durumlarda araştırmacılar sadece kameraya bakarken, bazı durumlarda da yeşil ya da mavi cips paketlerinden cips yedi.

İnsan ne yerse o

Bilim insanları sessizce otururken, martıların beşte birinden daha azı yakınlara yerleştirilen cips paketlerine yaklaştı. Ancak araştırmacılar cips atıştırırken, kuşların yarısı paketleri kontrol etmek için yaklaştı, bunların yüzde 40’ı paketleri gagaladı ve neredeyse tamamı (yüzde 95) insanın yediği paketle aynı renkteki pakete yöneldi.

Araştırmacı Feist, “Martıların kentleşmesinin çok yeni olduğu göz önüne alındığında, bu beceri martıların genel zekasından ve davranış esnekliğinden kaynaklanıyor olmalı” diyerek sonucu etkileyici bulduğunu söyledi.

İnsanın dokunduğu yiyecekleri tercih ediyorlar

Bilim insanları martıların, insanların dokunduğu yiyecekleri tercih ettiklerini zaten biliyordu, ancak yiyecek ararken insanlarla ilgili gözlemlerinin ne kadar etkili olduğu belirsizdi.

Feist, araştırma sonucundan yola çıkarak, şehir martıları ve insanlar arasındaki gerilimli durumları azaltmak üzere ‘Martıları beslemeyin’ tabelalarının yanına ‘Bir şey yerken martılara görünmeyin’ de eklenebileceğini belirtti.