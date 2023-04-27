Balıkların nasıl yön bulduğu anlaşıldı: Engele yaklaşırken ateşlenen nörona güveniyor

Balık beyindeki sinirsel aktiviteyi izleyen araştırmacılar, memelilerden farklı bir yön bulma sistemi keşfetti.

Fotoğraf: Lear Cohen

New York Times’ta yayınlanan habere göre İsrail’deki Negev Ben-Gurion Üniversitesi’nden bilim insanları, balık navigasyonunu ve bunun diğer canlılardaki navigasyonun evrimsel kökenleriyle ilişkisini incelemek için sibernetik bir başlık geliştirdi.

Cihaz japon balıklarına takılıyor. Balıklar yönlerini bulurken beyinlerindeki sinirsel aktivite izleniyor. Araştırmacılar, Japon balıklarının memelilerden farklı bir navigasyon sistemi kullandığını keşfetti.

Balık hakikaten deryayı bilmiyor

Japon balıkları, yön bulurken tam konumları belirleyen özel nöronlar yerine, bir sınıra ya da engele yaklaştıklarında ateşlenen nöronlara güveniyor. Bu da balıkların farklı engellere olan mesafelerini bilerek uzayda yönlerini bulmalarına yardımcı oluyor. Bu bulgular, balıkların yaşam alanlarındaki su kirliliği gibi değişikliklerle nasıl başa çıkabildiklerinin anlaşılması açısından çok önemli olabilir.