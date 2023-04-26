Papağanlar görüntülü aramayı öğrendi; artık canları sıkılmıyor

Bilimsel bir çalışma, dokunmatik ekranla görüntülü arama yapıp başka kuşlarla görüşen papağanların kendilerini daha mutlu hissettiğini gösterdi.

Görsel: Diken

Pandemi sırasında eve kapanan insanlar görüntülü görüşmeler sayesinde yalnızlıktan bir miktar kurtulmayı başarmıştı.

Hayvan davranışları alanında uzman Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, “ABD’de evlerde yaşayan yaklaşık 20 milyon papağan için de benzer bir durumun geçerli olup olmayacağını düşündük” diyor.

The Guardian’daki habere göre evinde tek papağan olan 18 papağan sahibine basit bir dokunmatik tablet verildi; sahipler önce kısa bir eğitim aldı ve papağanlarına bu aleti kullanmayı öğretti.

Kuşlara hangi ‘arkadaşlarını‘ arayabilecekleri konusunda da seçenek sunuldu.

Deney sırasında çekilen 1000 saatlik videolar analiz edildiğinde, papağanların bu görüşmelerden fayda sağladığı; daha fazla ötüp konuştuğu ve oyun oynadığı görüldü. Bazı papağanlar görüştüğü kuşa oyuncaklarını gösterdi.

Doğada birlikte, evde yalnız

Fotoğraf: Pexels

Papağanlar doğada toplu halde yaşasa da, evcil hayvan olarak genellikle tek başına oluyor. İzolasyon ve can sıkıntısı, kuşlarda sallanma veya tüy yolma gibi olumsuz davranışlara yol açabiliyor. Oysa araştırmanın sonucuna kendi türünden canlılarla görüşen papağanlar tüylerini okşamaya başlıyor.

Etkileşim kurduklarını ‘kavradılar’

Papağanlar, sahiplerinin yardımıyla, ‘tabletin ekranındaki başka bir kuşun fotoğrafına dokunarak o kuşu aramayı’ öğrendi. Araştırmayı yürüten bir diğer bilim insanı Dr. Jennifer Cunha, papağanların rastgele değil bilinçli aramalar yaptıklarını söyledi.