Araştırma: Kuş sesi akıl sağlığına iyi geliyor

Britanya Londra’daki King’s College akademisyenlerinin yürüttüğü araştırmaya göre kuşların yaşadığı yerlere ziyaretler zihinsel sağlığı iyileştiriyor.

Fotoğraf: Girgoriy (Pexels)

Araştıramaya göre, kuşlarla karşılaşmak depresyonlu insanların ve genel olarak herkesin ruh halini iyileştiriyor. Araştırmacılar bulguların, parklar ve kanallar gibi kuşların bol olduğu yerlere yapılan ziyaretlerin, doktorlar tarafından ruh sağlığı koşullarını tedavi etmek için reçete edilebileceğini söyledi.

Bulgular, kuş habitatlarını korumak için kentsel, banliyö ve kırsal alanlarda çevreyi daha iyi koruma ve biyoçeşitliliği iyileştirme ihtiyacını da vurguluyor.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, geçen yıl Urban Mind adlı bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla ‘1292 katılımcının kuşlarla günlük karşılaşmalarını‘ izledi.

İki hafta boyunca, Birleşik Krallık, Avrupa, ABD, Çin ve Avustralya’dan katılımcılara, mutlu ya da stresli olup olmadıkları, ağaçları görüp görmedikleri ve kuşları duyup duymadıkları soruldu. Araştırmacılar, depresyon teşhisine sahip olanlar da dahil olmak üzere, katılımcıların kuşları gördüklerinde veya duyduklarında zihinsel sağlık puanlarının arttığını buldu.

Fotoğraf: Josh Willink (Pexels)

Faydalı etki, kuşlarla karşılaşma anının ötesinde de devam etti ve bir sonraki ruh hallerini kaydettiklerinde kuşları görmeyen veya duymayan katılımcılara göre daha yüksek zihinsel sağlık seviyesine sahip oldukları kaydedildi.

Şehirlerde kuşlar için doğal ortamlar yaratmamız gerekiyor

King’s College London’dan ruh sağlığı profesörü Andrea Mechelli “Kuş yaşamı büyük önemi olan, özellikle kentsel alanlar olmak üzere doğal ortamlar yaratmamız ve desteklememiz gerekiyor. Sağlıklı bir kuş popülasyonuna sahip olmak için bitkilere ve ağaçlara da ihtiyacınız var. Şehirlerimizdeki tüm ekosistemi beslememiz gerekiyor” dedi.

Kuş karşılaşmalarının depresyonlu insanlar üzerindeki olumlu etkisinin önemli olduğunu, çünkü ‘sağlıklı insanlara’ yardımcı olan birçok müdahalenin zihinsel sağlık sorunları olan bireylerde işe yaramadığını söyleyen Mechelli, “Egzersizin herkesi daha iyi hissettirdiğini biliyoruz. Ancak depresyonu olan birini egzersiz yapmaya motive etmek inanılmaz derecede zordur. Oysa kuş yaşamıyla temas, mümkün olan bir şey” dedi.