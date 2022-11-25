Araştırma: İlk cep telefonu yaşı için ‘altın kural’ yok

Sizce bir çocuğa en erken kaç yaşında cep telefonu alınmalı? 10, 12, 15? Herkesin cevabı farklı ve kendine göre haklı olabilir. Bilimsel bir araştırmanın sonuçlarıysa anne babaları rahatlatacak nitelikte.

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Çocuğuyla cep telefonu yüzünden çatışma yaşamayan ve ilk cep telefonu alma yaşını ertelemeye çalışmayan çok az anne baba olsa gerek.

Ancak, Stanford Üniversitesi’nin web sitesinde yayımlanan bir araştırmanın sonuçları, çocukların ilk telefonlarını aldıkları yaşın, uyku kaliteleri, akademik başarıları ve ruh sağlıkları arasında anlamlı bir sonuç olmadığı gösterdi.

İlk telefonlarını farklı yaşlarda edinen 250’den fazla çocuğu beş yıl boyunca izleyen araştırmanın baş yazarı, Minnesota Üniversitesi’nde profesörü Dr. Xiaoran Sun, “Çocukların telefon kullanma yaşı konusunda bir altın kural yok gibi görünüyor” dedi.

Araştırma ekibi, çocukluk çağı obezitesini önlemeyi amaçlayan daha büyük bir projenin parçası olarak Kuzey Kaliforniya’da bir grup düşük gelirli ailenin çocuklarını izledi.

Ortalama telefon edinme yaşı 11,6

Çocukların ilk telefonlarını aldıkları ortalama yaş 11,6. Telefon edinme yaşı 10,7 – 12,5 arasında hızla tırmanıyor ve çocukların yarısı bu yaş aralığında telefon ilk telefonlarını alıyor. 15 yaş grubundaysa çocukların hemen hepsinin cep telefonu (yüzde 99’u akıllı telefon) oluyor.

Makalenin diğer yazarı Thomas Robinson ise çocuk sağlığı alanında uzman bir tıp profesörü. Dr. Robinson, ‘her ailenin kendi düzen ve ihtiyaçlarına göre çocuğuna telefon verdiğini’ söylüyor. Aileler ister çocuklarına telefon vermeyi geciktirsin ister ortalamaya göre daha ‘erken‘ versin, notlar, ruh sağlığı ve uyku alışkanlıklarında anlamlı bir fark bulunmuyor.

Kural olmayacağı anlamına gelmez

Araştırmacılar, telefon kullanan çocuklarla kullanmayanları karşılaştırmak yerine, telefon kullanmaya farklı yaşlarda başlayan çocukları izlediklerini vurguluyor ve ‘uyku süresinin yetersiz kalması’, ‘siber zorbalık’ ya da ‘çocuğun yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalması’ konusunda kontrolün yine aile de olması gerektiğini belirtiyor.



