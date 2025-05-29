Araştırma: İlaç kokteyli farelerde ömrü yüzde 30 uzattı

Avrupalı bilim insanlarının iki kanser ilacını bir araya getirerek farelerde test ettiği ‘yaşlanma karşıtı kokteyl’ yaşam süresini yüzde 30 uzattı.

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TRT Haber’in aktardığına göre Nature Aging dergisinde yayınlanan araştırma Almanya’daki Max Planck Yaşlanma Biyolojisi Enstitüsü’nde yürütüldü.

Deneydeki ilaçlardan rapamisin, organ nakillerinde reddi önlemek için kullanılıyor ve daha önce de çeşitli hayvan deneylerinde ömrü uzattığı ortaya çıkarılmıştı. Trametinib ise bazı kanser türlerinde kullanılan başka bir ilaç ve meyve sineklerinde yaşam süresini uzattığı biliniyor.

Her iki ilaç da vücutta yaşlanma sürecini etkileyen Ras/İnsülin/TOR adlı sinyal yoluna etki ediyor. Fakat bu ilaçlar farklı noktaları hedef aldığı için birlikte kullanıldıklarında daha güçlü etki ediyor.

Araştırmacılar, bu ilaçları hem tek tek hem de birlikte farelere vererek etkilerini karşılaştırdı:

Sadece rapamisin yüzde 17–18 sadece trametinib yüzde 7–16 oranında ömür uzattı.

İlaçlar birlikte verildiğindeyse farelerin ömrü yüzde 26-35 uzayarak yaşlılıkları gecikti.

Aynı zamanda ilaçlar sadece ömrü uzatmadı, karaciğer ve dalaktaki tümör oluşumu gecikti, beyin, böbrek ve kaslarda iltihap azaldı, kalp fonksiyonlarındaki bozulma daha yavaş ilerledi. Ayrıca bu fareler ileri yaşlarında daha aktif kaldı ve daha az kilo aldı.

Dişi farelerde ortalama yaşam süresi yüzde 34,9, erkeklerde yüzde 27,4 arttı. Maksimum yaşam süresiyse sırasıyla yüzde 32,4 ve yüzde 26,1 oranında uzadı.

Yan etkiler

Birlikte kullanılan iki ilacın hayvanlar üzerinde bir yan etkisi görülmedi.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından genetikçi Prof. Linda Partridge, bu bulguların insanlarda da aynı derece etki göstermesini beklemediklerini söyledi.

Her iki ilaç da zaten ABD ve Avrupa’da insanlar tarafından kullanılıyor.

Klinik deneylerin kısa sürede başlaması bekleniyor.