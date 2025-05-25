Araştırma: Gençlerin yarısı internetsiz bir dünyada yaşamak istiyor

Britanya’daki bir anket araştırmasında gençlerin yaklaşık yarısı mümkün olsaydı internetin olmadığı bir dünyada yaşamak istediğini söyledi.

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İngiliz Standartları Enstitüsü’nün 1293 kişiyle yaptığı ankete göre 16–21 yaş grubundaki gençlerin yaklaşık yüzde 70’i sosyal medyada zaman geçirdikten sonra kendini daha kötü hissediyor.

Katılımcıların yarısı, 22:00’den sonra uygulama ve web sitelerine erişimi kısıtlayan ‘dijital sokağa çıkma yasağı’ fikrini destekliyor. Dahası, gençlerin yüzde 46’sı ‘eğer mümkün olsaydı gençliklerini internetsiz bir dünyada geçirmeyi tercih edeceklerini’ belirtiyor.

Anketin sonuçları, 2024 sonunda kamuoyu araştırma şirketi Harris Poll’ün ABD’de yaptığı benzer bir çalışmayla örtüşüyor. Orada da gençlerin büyük bölümü, TikTok, Instagram ve X gibi platformların ‘hiç var olmamış olmasını’ dilediklerini söylemişti.

Bir örnek: ‘Çevrimdışı Kulübü’

DW Türkçe‘nin haberine göre Hollanda’da üç gencin kurduğu bir kulüp, gençlerdeki bu eğilimin kendini bir oluşum şeklinde gösterdiği örneklerden biri.

530 bin takipçili ‘The Offline Club (Çevrimdışı Kulübü)’, sosyal medyaya ironik şekilde Instagram’dan başkaldırıyor.

Kulüp, platformdaki paylaşımlarıyla teknolojik cihazlara ara vermeyi teşvik ediyor. Amaçları, ‘bugünün izole olmuş, ekrana kilitlenmiş toplumuna insanlığı geri kazandırmak’.

Kulüp üyeleri, telefonlarını kapatıp sadece yüz yüze iletişimin olduğu buluşmalar düzenliyor. Kitap okunuyor, el işi yapılıyor, oyun oynanıyor, kimi zaman da sadece sessizce dinleniliyor. Bir katılımcının ifadesiyle, “Tıpkı akıllı telefon öncesi günler gibi.” Amsterdam’da başlayan buluşmalar Londra, Paris, Milano, Kopenhag ve Almanya’nın bazı şehirlerine de yayılmış durumda.

Alman dijital sektör birliği BITKOM’un 2024 verilerine göre 16–29 yaş arası gençler günde ortalama üç saatten fazla telefon kullanıyor. Bu, tüm yaş grupları arasında en yüksek oran. Üstelik bu sürelerin gerçek hayatta çok daha uzun olduğu tahmin ediliyor.