Araştırma: Doğum sonrası depresyonda erken teşhis umudu

Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden araştırmacılar, hamile bir kadının doğum sonrası depresyon yaşama olasılığını kan testi yoluyla öngörülebileceğini söyledi.

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Yeni anne olan kadınların yüzde 10 ile 20 arasında değişen bir bölümünün, doğumdan sonraki beş gün ile altı hafta arasında klinik depresyona yatkın olduğu biliniyor.

Bazı çalışmalar, annelerin yüzde 15 gibi bir kısmının doğumdan bir yıl sonra bile doğum sonrası (lohusa) depresyonu yaşayabildiğini gösteriyor.

Annenin sağlığını ve bebekle ilişkisini etkileyen bu durumun erken teşhisiyle ilgili Tohoku Üniversitesi’nden umut veren bir haber geldi.

Japan Times’ın haberine göre, doğum sonrası depresyonu yaşayan kadınların hamilelik sırasındaki ve doğumu takip eden aydaki metabolit (metabolizmada yer alan ürünler) seviyelerine baktı. Bu veriler depresyon yaşamayan annelerle karşılaştırıldığında 37 metabolitin seviyesinde farklılık görüldü.

Doğum sonrası depresyon geçiren kadınların hamilelikte sitozin seviyeleri azaldı ve eritrüloz seviyeleri ise arttı. Geçirmeyenlerde bunun tam tersi oldu.

Tohoku Üniversitesi profesörlerinden ve makalenin yazarlarından Hiroaki Tomita, “Bu veriler daha fazla araştırmayla doğrulanabilirse depresyon riski taşıyan anneler için önleyici tedbir almak mümkün olabilir” dedi.

Bazı kadınlar doğum sonrası süreci depresyonda olduğunu bile bilmeden geçirdiği için çok daha fazla zorlanıyor

Araştırmacılar, hamilelikte görülen yüksek seviye sitozinin doğum sonrası depresyonunun güçlü bir göstergesi olduğunu ve bunun doğum sonrası depresyon gelişiminde ‘kısmen anahtar bir molekül’ olduğunu keşfetti.

Bugün, doğum sonrası depresyonu tahmin eden herhangi bir test yok. Araştırmaya katkıda bulunan Zhiqian Yu, bulguların doğum sonrası depresyonu için önleyici bakımın geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Depresyonun vücuttaki yansımaları

Tomita, depresyon yaşayan bireylerin vücutlarındaki değişimi izlemenin öneminden de bahsetti: “Depresyon genellikle bir zihin sorunu olarak düşünülür. Duyguları incelemek elbette önemlidir, ancak zihinsel sorunların vücudun bir parçası olduğunu ve nasıl fiziksel değişikliklere yol açtığını anlamak da önemli” dedi.

Her iki araştırmacı da, bazı kadınların bu zorlu süreci depresyonda olduklarını bile bilmeden yaşadıklarını söyledi.