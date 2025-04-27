Araştırma: Dişi bonobolar, erkek şiddetine karşı kız kardeşlik grupları kuruyor

Yeni bir araştırmaya göre dişi bonobolar, vahşi doğadaki erkek bonobolara karşı güçlerini birleştirerek mücadele ediyor.

Fotoğraf: University Minnesota

Bonobolar şempanzelerle birlikte insanların en yakın akrabaları arasında.

Bilim insanları, erkek bonoboların fiziksel olarak daha büyük ve daha güçlü olmasına karşın neden genellikle dişi egemen toplumlarda yaşadığını uzun zamandır merak ediyordu.

Nesli tehlikedeki bonoboların doğada bulunduğu tek yer Kongo’da 30 yıldır süren gözlemlerde, dişi bonoboların erkek bonobolara karşı güçlerini göstermek için bir araya geldiği keşfedildi.

Araştırmacılar, bu dişi grupların erkekleri ağaçlardan kovalayıp kendilerine yiyecek sağladığını tespit etti.

Ayrıca dişilerin daha kabalık gruplandığı ve topluluklarının sosyal basamaklarda daha üst sıralarda yer aldığı gözlemlendi.

Harvard Üniversitesi’nden araştırmanın yazarı Martin Surbeck, “Erkek bir bonobo olarak haddinizi aşmak istemeyeceğiniz çok açık” yorumunu yaptı.

Çalışmanın sonuçları Communications Biology dergisinde yayınlandı.