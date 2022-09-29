Araştırma: Covid-19 gençlerin kişiliklerini değiştirdi

ABD’de yapılan bir araştırma, Covid-19 salgınının genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine neden olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre gençler daha huysuz, strese daha yatkın ve daha az sorumlu hale geldi.

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AA’nın News Medical’dan aktardığı habere göre Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir ekip tarafından yürütülen araştırma kapsamında Covid-19 salgınının kişilik üzerindeki etkileri incelendi.

7 bin 109 kişinin boylamsal kişilik değerlendirmelerini inceleyen araştırmacılar, ‘nevrotiklik, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve sorumlu hareket etme’ olmak üzere, beş faktörlü model kişilik özelliklerini karşılaştırdı.

Araştırmada baz alınan dönemler; salgın öncesi (Mayıs 2014-Şubat 2020), erken salgın dönemi (Mart-Aralık 2020) ve geç salgın dönemi (2021-2022) olarak sınıflandırıldı.

Daha az sorumlu hale geldiler

Salgından sonraki aşamalarda genç yetişkinlerin daha huysuz, strese daha yatkın, daha az işbirlikçi ve güvenen ve daha az sorumlu hale geldiği ortaya çıktı.

Orta yaşlı yetişkinlerde de (30 ile 64 yaş arası) küçük değişiklikler gözlemlense de yaşlı yetişkin grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmedi.

Araştırmanın başyazarı Profesör Angelina Sutin, bu değişikliklerin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını henüz bilmediklerini aktardı.

Araştırma, bilimsel hakemli dergi PLOS ONE’de yayınlandı.