Araştırma: Annesi virüsü taşıyan bebeklerin yüzde 18,5’i ‘corona’ya yakalandı

Annesi Covid-19’a yakalanan bir bebeğin doğum sırası ve sonrasında hastalığa yakalanma oranı yüzde 20’nin altında.

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ABD’deki Yale Kamu Sağlığı Okulu ve Kanada’daki Klinik Değerlendirmeci Bilim Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma kapsamında, annesinin testi pozitif çıktıktan sonra dünyaya gelen 81 bebeğe test yapıldı. Araştırmacılar, Kanada’daki kliniğin bulunduğu Ontario eyaletinde, 1 Şubat 2020-31 Ekim 2020 arasında doğan bebeklerin test sonuçlarını inceledi. 15’inin başka deyişle yüzde 18,5’inin doğum sırası veya hemen sonrasında virüse yakalandığı anlaşıldı.

Araştırmaya katkı sunan bilim insanları sonuçları şöyle değerlendirdi: “Araştrmamızın sonuçları anneleri gebeliğin son dönemi ve doğumun olduğu süreçte virüsü taşırken doğan bebeklerde SARS-CoV-2 görülme oranının düşük olduğuna işaret ediyor.”

Ontario’da, test sonucu pozitif çıkan annenin bebeğinden ayrı tutulması yerine, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak yanında durması öneriliyor.

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre hamileyken ‘corona’ya yakalanan kadınların doğum sırasındaki komplikasyonlardan ölme riski diğerlerine oranla daha yüksek. Virüse yakalanan yeni doğanlar ise genelde atlatıyor, ciddi sorun yaşanmıyor ama prematüre bebeklerde komplikasyon görülebiliyor. Bilim insanları, henüz, bebeklerin virüsü annelerinden doğum öncesinde mi sırasında mı sonraında mı kaptığından emin değil.