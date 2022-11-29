Aralarında aktivistlerin de olduğu 50 kadına gözaltı

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 kentte aralarında aktivistlerin de olduğu 50 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.

50 kadın hakkında gözaltı kararı verildi (AA)

Ankara başsavcılığı ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla soruşturma yürütüyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre tanık ve gizli tanık beyanlarına dayandırılan soruşturma kapsamında birçok kentte evler basıldı.

Baskınlar sonucu çok sayıda kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Kararla birlikte Diyarbakır’da sabah saatlerindeki baskınlarda, TJA aktivisti Figen Ekti, Mekiye Ormancı ile Bedia Akkaya, Kadın Akademisi üyesi Figen Aras, Sultan Esen, İzmir’deyse Dilan Akpolat’ın aralarında bulunduğu çok sayıda kadın gözaltına alındı.