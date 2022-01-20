Araç kiralama sektörüne ‘kara liste’ uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama şirketlerinin bazı müşterileri ‘kara liste’ye almasına dair uygulamayı haksız buldu.

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KVKK’nın kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Araç kiralamada ‘kara liste’ adı verilen yazılım, program ve uygulamalara başvurulduğu, bunlar sayesinde araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, işlenen veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Kuruma başvurular üzerine KVKK tarafından incelemeler yapıldığı belirtilen kararda, söz konusu yazılımların, bir araç kiralama firmasının kendi girdiği verileri diğer araç kiralama firmalarına da açmasına olanak veren sistemler olarak tasarlandığının tespit edildiği aktarıldı.

Araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin de bu sayede karşılıklı olarak paylaşıldığı, söz konusu kişilerin, bu durumdan bilgi sahibi olmadığı bildirildi.

‘Hukuka aykırı’

Kararda, kara liste uygulamalarında araç kiralama firmalarının gerçek kişi müşterilerden kişisel verilerini ilk elden toplayan veri sorumluları olduğu, ayrıca uygulama nedeniyle yazılım şirketlerinin de ortak veri sorumluluğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre uygulamaların hukuka aykırı olduğunu tespit eden KVKK, buna son verilerek, veri işleme süreçlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olması, her türlü teknik ve idari tedbirin verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları tarafından alınması gerektiğine karar verdi.

Kararda, kişisel verilerin korunmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaksızın veri işleyen ve kanun hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında, kanun hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği belirtildi.

Ayrıca kişisel verilerin araç kiralama firmalarınca işlenmesinin mümkün olduğu fakat veri işleme faaliyetinin hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla yürütülebileceği ifade edildi.