Araba kullanırken belim ağrıyor diyenlere öneriler

Sırt ve bel ağrısı çekerken 10- 15 dakika araba kullanmak bile berbat bir his olabilir.

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Hiç kimse dur kalk trafikte zorlukla ilerlerken rahat olamaz. Ancak sırt ve bel ağrısıyla uğraştığınızda, uzun süren araba yolculukları sadece sıkıntı vermekle kalmaz, aynı zamanda cehennem gibi olabilir.

Sürüş öncesinde, sırasında ve sonrasında yapacağınız birkaç küçük değişiklik, sürüşü daha az yorucu hale getirebilir. Uzmanlara göre yapılması gereken en önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

1. Fiziksel ve zihinsel stresi azaltmak için seyahatinizi dikkatli bir şekilde planlayın

Her gün yaptığınız sürüşün aynısı olsa bile, trafiğin yoğun olduğu noktalardan kaçınmak için yola çıkmadan önce rotanızın kapsamını Google Haritalar’da belirleyin. Sorun işe gidip gelmenizse, belki de otoyoldaki tıkanıklıktan kaçınmak için daha erken çıkmayı ve dışarı çıkmadan önce yakındaki bir kafede vakit geçirmeyi deneyebilirsiniz.

2. Koltuğunuzu ergonomik olarak ayarlayın

Direksiyon simidinin üzerine eğildiğinizde veya omurganızı aşırı derecede esneten herhangi bir pozisyonda oturduğunuzda, alt sırt kaslarınızı zorlayabilir ve omurlarınıza baskı uygulayabilirsiniz. Bunun yerine, sırtınızın sağlıklı bir omurganın yumuşak, S şeklindeki kıvrımını takip edeceği şekilde kendinizi konumlandırın.

3. Omurganızı bir yastıkla destekleyin

Duruştan bahsetmişken; kuyruk kemiğinizin hemen üstüne küçük bir yastık yerleştirmek, doğal bir omurga eğrisini korumanıza ve kambur durmanıza engel olabilir.

4. Fırsat buldukça pozisyon değiştirin

Sürüş boyunca sırtınızdaki stresi sınırlayacak ve yorulmanızı önleyecek küçük ama etkili hareketler yapmaya özen gösterin. Örneğin sağ kolunuzu her zaman orta konsolun üzerine koyuyorsanız, diğer tarafa kaydırın ve her 15 veya 20 dakikada bir diğer elinizle sürüş yapın.

5. Arabanızdan dikkatli bir şekilde inin ve vücudunuzu varış noktanıza taşımayı planlayın

Sırtınız ağrıyorsa veya sadece yaralanmayı önlemek istiyorsanız, aracınızdan çıkarken dikkatli olmanız gerekir. Hızlı bir şekilde dışarı atlamak yerine önce kapıyı açın, vücudunuzu 90 derece çevirin, ardından bacaklarınızı yavaşça dışarı çıkarın ve koltuktan kalkarken öne doğru eğilin.