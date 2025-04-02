Apple Türkiye zam yaptı: En ucuz iPhone 16 fiyatı 49 bin 999 lira

Apple, iPhone ve Watch fiyatlarına Türkiye’de yüzde 4 ila yüzde 10 zam yaptı.

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Zammın ardından fiyatlar şöyle:

iPhone 16: 64 bin 999 TL’den 69 bin 999 liraya

iPhone 16 Plus: 73 bin 999 TL’den 79 bin 999 liraya

iPhone 16 Pro: 82 bin 999 TL’den 89 bin 999 liraya

İphone 16e: 47 bin 999 liradan 49 bin 999 liraya yükseldi

Watch da zamlandı

Zamlar iPhone modelleriyle de sınırlı kalmadı.

Apple Watch Series 10’un fiyatı 18 bin 299 liradan 19 bin 999 liraya, Apple Watch Ultra 2’nin fiyatıysa 49 bin 999 liradan 55 bin 999 liraya çıktı.

Mac ve iPad kategorilerinde şu an bir fiyat güncellemesi yapılmadı.