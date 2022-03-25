Apple’dan ‘taksitli’ iPhone için abonelik sistemi

Apple’ın ‘taksit öder gibi’ iPhone sahibi olunabilmesi için abonelik hizmetini başlatacağı öne sürüldü.

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Pandemiyle birlikte tedarik ve üretim zincirindeki aksaklıklar teknolojik cihaz fiyatlarını artırmıştı. Buna karşı çözüm arayan Apple, fiyat artışlarıyla düşen satışları aşmak için ‘abonelik’ sistemini deneyebilir.

Fiyatı 400 doların üstünde olan telefonlar kategorisinde dünya genelinde en çok satan telefon iPhone olmuştu. Ama genel kategoride en çok satılan markaysa Xiaomi.

Böyle bir tabloda Apple, fiyat artışlarıyla düşen satışları aşmak için ‘abonelik’ sistemini deneyebilir.

Bloomberg ajansının haberine göre şirket, iPhone, iPad gibi cihazları da kapsayacak yeni sistemi 2022 sonlarına doğru ya da iPhone SE 2023’le birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurabilir. Sistemin hangi ülkelerde devreye alınacağıysa şimdilik belirsiz.

Bu sistem sayesinde aylık belirli bir ücret ödeyerek istediğiniz cihazı kullanabileceksiniz.