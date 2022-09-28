Apple umduğunu bulamadı: iPhone 14 üretimi artırılmayacak

2022’nin ikinci yarısında iPhone üretimini artırmak isteyen Apple, iPhone 14’lere beklenen talebin gelmemesi sebebiyle bu hedefinden vazgeçti.

Fotoğraf: Apple

iPhone 14 serisini geçen haftalarda piyasaya tanıtan ABD’li teknoloji devi Apple’ın, gelen talebi yeterli görmemesi üzerine üretim artırma planından vazgeçtiği bildirildi.

Bloomberg’in aktardığına göre beklenen talebin karşılanmaması üzerine 2022’nin ikinci yarısındaki 6 milyon adetlik artış da rafa kalkmış oldu.

Apple, ilk plandaki 90 milyon adet üretim hedefine geri dönmüş durumda.

Üretim artırma planı sadece iPhone 14’ü değil Apple’ın ucuz modeli SE dahil olmak üzere bir önceki nesilleri de kapsıyordu. Apple’ın talepleri beklendiği seviyeye gelmese de iPhone 14’lerin Pro modellerinde talep önceki serilere göre daha fazlaydı.

iPhone 14 Hindistan’da üretilecek

Öte yandan Apple Çin’deki üretimini de azaltıyor. Şirket iPhone 14’leri artık çoğunlukla Hindistan’da üretecek.