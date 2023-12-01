Apple Türkiye'den yılın yedinci zammı

Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın yedinci zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 15 fiyatı 49 bin 999 liradan 53 bin 999 liraya yükselirken, iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi.

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Dolar/TL kurundaki yukarı hareket ithal ürünlerin fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

En yüksek iPhone 15 Pro Max 99 bin 999 lira

Yeni güncellemeye göre en düşük iPhone 15 fiyatı 53 bin 999 lira oldu.

iPhone’un 1 TB’lık en yüksek modeli olan 15 Pro Max’in ise fiyatı 99 bin 999 lira oldu.

En düşük iPhone SE 26 bin 999 lira

Öte yandan iPhone’nun 64 GB’lık en düşük modeli olan iPhone SE 64 24 bin 999 liradan 26 bin 999 liraya çıktı.

MacBook Pro 14 inç ekranlı M3 işlemcili, 8 gb ram, 512 gb depolama alanına sahip ürün ise 62 bin 999 liradan satışa sunuldu.

iPad Pro’nun da 11 inç ekranlısı 31 bin 999 lira, 12,9 inç ekranlısı 44 bin 999 lira oldu.