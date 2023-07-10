Vergi etkisi: Apple Türkiye’den altıncı zam

Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın altıncı zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 47 bin 999 liradan 48 bin 304 liraya yükseldi.

Fotoğraf: Apple

Dolar/TL kurundaki yukarı hareket ithal ürünlerin fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Vergilere gelen son zamlarsa fiyatların daha da artmasına neden oldu.

Yeni güncellemeye göre en düşük iPhone 14 fiyatı 48 bin 304 lira oldu.

iPhone 14’ün 512 GB’lık en yüksek modelinin fiyatı 59 bin 499 liradan 60 bin 507 liraya yükseldi.

iPhone 14 Plus’ın 128 GB’lık en düşük modeli 52 bin 499 liradan 53 bin 389 liraya, 512 GB’lık en yüksek modeli 64 bin 999 liradan 65 bin 592 liraya yükseldi.

En yüksek iPhone 14 Pro Max 87 bin 457 lira

iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB’lık cihazın fiyatı 61 bin 499 TL’den 62 bin 541 liraya çıktı.

iPhone 14 Pro Max 128 GB 65 bin 999 liradan 67 bin 118 liraya, iPhone 14 Pro Max 1 TB 85 bin 999 liradan 87 bin 457 liraya yükseldi.