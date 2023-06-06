Apple, ‘devrim niteliğindeki’ karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı: Vision Pro

Apple, geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) ‘devrim niteliğindeki’ karma gerçeklik gözlüğü ‘Vision Pro’yu tanıttı.

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Apple CEO’su Tim Cook, gözlüğü ‘geleceğin ürünü’ ve ‘ilk giyilebilir bilgisayar’ olarak tanımladı.

Vision Pro’nun devrimsel nitelikte olduğunu söyleyen Cook, tanıtımı ‘bu sadece başlangıç’ diyerek sonlandırdı.

Şirketin 2014’ten bu yana duyurduğu ilk yeni ana ürünü serisi Vision Pro, 3 bin 499 dolardan (75 bin lira) başlayan fiyatlarla gelecek yılın başlarında apple.com‘da ve ABD’deki Apple Store mağazalarında satışa sunulacak.

Kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunan Vision Pro, iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip.

Gözlük hem sanal hem de artırılmış gerçeklik deneyimi sunacak.

Kayak gözlüklerine benzeyen Apple’ın tasarımı, harici pil sayesinde piyasadaki rakiplerinden daha hafif ve küçük. Yani kullanıcılar gözlüğe kabloyla bağlanan bir harici pil taşımak zorunda kalacaklar.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta da geçen hafta yeni sanal gerçeklik gözlüğü Quest3’ü tanıtmıştı. Ürünün fiyatı 499 dolar (10 bin lira) olarak açıklanmıştı.