Apple VR gözlüğünü duyurdu: Özellikleri neler?

Apple, ‘Karma Gerçeklik’ adlı VR gözlüğünü haziranda piyasaya sunacağını duyurdu.

Fotoğraf: Bloomberg

Bloomberg’ün aktardığına göre, gözlükle ilgili bilinen detaylar şöyle:

*Spor karşılaşmaları izlenebilecek. Apple TV+ şu an ABD’deki futbol ve beyzbol liglerini yayınlıyor.

*Televizyon uygulaması kulaklıkta desteklenecek. Bu, kullanıcıların film ve video izleyebilecekleri anlamına geliyor.

*Pages, Keynote, iMovie ve Garageband, Safari, takvim, kişiler, dosyalar, ev kontrolü, posta, haritalar, mesajlar, notlar, fotoğraflar, hatırlatıcılar, müzik, haberler, hisse senetleri ve hava durumu uygulamalarının yer alması bekleniyor.

*Oyun oynanabilecek. Hangi oyunların dahil edileceği henüz bilinmiyor.

*Kamera uygulaması test aşamasında. Kullanıcıların gözlükle fotoğraf çekebilmesi hedefleniyor.

*VR’ın iOS platformunu temel alacak. Bu, kulaklığın iPhone, iPad ve Mac’lerle uyumlu olacağı anlamına geliyor.

*Kulaklığın ana ekranının iPad’in ana ekran arayüzüne benzeyecek. iPad ve iPhone’larda olduğu gibi, kulaklıkta Wi-Fi, Bluetooth ve parmak izi tarayıcı bulunacak. Ancak kulaklık, kullanıcının gözlerini tarayacak.