AP üyesi: Türk elçi konuşmamı yorumladı, şaşırdım

Belçikalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Assita Kanto, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği konuşmasının ardından Türkiye’nin AB daimi temsilcisinin (Faruk Kaymakcı) karşılaşmasını ‘şaşkınlıkla’ anlattı: ”Parlamento konuşmam üzerine yorum yapmasına şaşırdım. Diplomatlarla görüşmeye açığım, ama yalnızca resmi yollarla. Ve kesinlikle konuşmalarım üzerine değil.”

Geçen yıl Avrupa Parlamentosu dergisinin ‘Avrupa siyasetinin yükselen yıldızları‘ arasında gösterdiği Belçikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Kanto, 23 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını parlamentoda gündeme getirdi.

”Burada hala (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a güvenenlerin neyin etkisinde olduklarını merak ediyorum” diyen Kanto, Erdoğan’ın ‘gücü kötüye kullanmasını’ ve ‘uluslararası hukuk ihlallerini’ anlatarak Avrupa Birliği’nin suskunluğunu topa tuttu.

Kanto, bugün X hesabından, Kaymakcı’yla karşılaşmasını şöyle anlattı: ”Türkiye’nin AB büyükelçisi, AP’nin üye lobisinde karşılaştığımızda parlamento konuşmalarım üzerine yorum yapınca şaşırdım. Diplomatlarla görüşmeye açığım, ama yalnızca resmi yollarla. Ve kesinlikle konuşmalarım üzerine değil.”

I was surprised that the ambassador of Türkiye to the EU gave me remarks about my Parliamentary speeches after running into me in the Members Lounge of the European Parliament.

I’m open to discuss with diplomats but only through official ways, and certainly not about my speeches. pic.twitter.com/VgGoGCXKyb