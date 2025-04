AP Türkiye raportörü, Kavala ve Demirtaş'ın yanına İmamoğlu'nu da ekledi

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın yanına Ekrem İmamoğlu’nu ekleyerek söyledi: “Üyelik demokrasiyle ilgilidir. Sadece jeopolitik konumu Avrupa Birliği’nin kapılarını Türkiye’ye açmaya yetmeyecek”

Türkiye’de eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dokuz yıl, iş insanı Osman Kavala 7,5 yıl, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa 10 gündür tutuklu.

Bunu hatırlatan Amor da X’ten Türkiye’nin AB üyeliğinin ‘jeopolitik konumu değil demokrasiyle ilgili olduğunu’ yazdı: “Gerektiği kadar tekrarlayacağız: Ortaklık ve üyelik aynı şey değildir. Üyelik demokrasiyle ilgilidir. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve şimdi de Ekrem İmamoğlu’yla ilgilidir. Sadece jeopolitik konumu Avrupa Birliği’nin kapılarını Türkiye’ye açmaya yetmeyecek.”

Membership is about democracy. It is about #Kavala, @hdpdemirtas, and now also about @ekrem_imamoglu. Geopolitics will not open the door for🇹🇷to become part of the🇪🇺 https://t.co/R6sqbHrPS1